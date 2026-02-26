Ολυμπιακός: Επιστροφή στα βασικά

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας χάνοντας ένα κλειστό ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ένα ακόμα, για την ακρίβεια.

Είναι η πέμπτη ήττα των ερυθρολεύκων σε σύνολο εννιά παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα, τα οποία κρίθηκαν στο εύρος των πέντε πόντων (συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας μετά από παράταση στο Ντουμπάϊ).

