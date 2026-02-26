Μενού

Ολυμπιακός: Επιστροφή στα βασικά

Ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka HoopFellas) γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας, το επιθετικό μοντέλο των Ερυθρόλευκων και το πρόβλημα στην περιφέρεια.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας χάνοντας ένα κλειστό ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ένα ακόμα, για την ακρίβεια.

Είναι η πέμπτη ήττα των ερυθρολεύκων σε σύνολο εννιά παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα, τα οποία κρίθηκαν στο εύρος των πέντε πόντων (συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας μετά από παράταση στο Ντουμπάϊ).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ