Ολυμπιακός: Έτσι προφέρονται τα ονόματα των παικτών

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο με τους παίκτες να εξηγούν πως προφέρονται τα ονόματα τους.

Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θέλοντας να βοηθήσει τους φιλάθλους του να προφέρουν σωστά τα ονόματα των παικτών της ομάδας, δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα, έναν χρήσιμο οδηγό προφοράς με τους παίκτες και τον προπονητή των Ερυθρόλευκων να εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα και να προφέρουν με το σωστό τρόπο τα ονόματα τους.

Ποιο είναι το μεσαίο όνομα των Μπότη και Μπρούνο και πως προφέρεται τελικά το όνομα του Ιρανού επιθετικού, Ταρέμι ή Ταρεμί;

