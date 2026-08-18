Ολυμπιακός: Έτσι θέλει να μείνει ελεύθερος ο Γουόκαπ

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την 17/08 για το... τεντωμένο σχοινί στο οποίο έχουν βρεθεί οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ.
Η επιβεβαίωση ήρθε σε λιγότερο από 24 ώρες καθώς ο Τεξανός πλέι μέικερ ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τους «ερυθρόλευκους» καταγγέλοντας μονομερώς το συμβόλαιό του.
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