Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε απόψε (04/12) στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα και έχουν το ίδιο ρεκόρ 8-5 με την αποψινή τους αντίπαλο.
Eξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ που έχει ανεβάσει πυρετό ενώ εκτός είναι ο ΜακΚίσικ. Επανέρχεται ο Νιλικίνα.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από 5 σερί νίκες, 4 στο γήπεδο της, με τελευταία επικράτηση επί της Μπολόνια με 66-64.
Εκτός για την Φενέρ οι Μπάνγκο, Μπιτίμ και Γουίλμπεκιν.
