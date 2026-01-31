Μενού

Ολυμπιακός: Για αυτόν τον λόγο έμεινε εκτός ο Ελ Καμπί

Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Ελ Καμπί από την αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ όμως υπάρχει λόγος που έμεινε εκτός ο Μαροκινός.

Ελ Κααμπί
Ελ Κααμπί | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει μαζί του.

Εκτός από τα ονόματα των Πιρόλα και Γιάρεμτσουκ που λείπουν για διαφορετικούς λόγους, στις επιλογές του Ισπανού προπονητή δεν θα είναι ούτε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε όλους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

