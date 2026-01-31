Ολυμπιακός: Για αυτόν τον λόγο έμεινε εκτός ο Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει μαζί του.
Εκτός από τα ονόματα των Πιρόλα και Γιάρεμτσουκ που λείπουν για διαφορετικούς λόγους, στις επιλογές του Ισπανού προπονητή δεν θα είναι ούτε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε όλους.
