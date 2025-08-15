Ολυμπιακός: Η εικόνα που έβγαλαν τα 5 νέα πρόσωπα στο πιο σκληρό τεστ

Σε γενικές γραμμές το ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κάτω επίπεδο από τη Νάπολι, κυρίως σε ατομικό επίπεδο. Κι αυτό αποδείχθηκε στο χθεσινό φιλικό. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, με πρωταγωνιστή τον χαρισματικό Ντε Μπρόϊνε, ήταν καλύτερη από τον πρωταθλητή Ελλάδας και νίκησε δίκαια.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ το πάλεψε, στάθηκε όρθια και κάποιος μπορεί να καταγράψει πέντε επικίνδυνες στιγμές για την κάθε ομάδα! Η διαφορά είναι ότι της Νάπολι ήταν σαφώς πιο ποιοτικές. Κι έτσι έφεραν δύο γκολ και τρεις καθαρές ευκαιρίες. Ενώ του Ολυμπιακού έφεραν ένα γκολ από το λάθος του τερματοφύλακα, μία καθαρή ευκαιρία (του Ελ Κααμπί) από λάθος του Ανγκισά και πάσα του Ρόντινεϊ και τρεις τελικές με καλές προϋποθέσεις: το σουτ του Τσικίνιο από συνδυασμό Έσε-Πνευμονίδη που έφυγε λίγο άουτ μετά από κόντρα σε αμυντικό, την άστοχη κεφαλιά του Ρέτσου από καλή θέση σε κόρνερ του Ρόντινεϊ και την κεφαλιά του Έσε από φάουλ του Ρόντινεϊ που έδιωξε ο αντίπαλος γκολκίπερ.

