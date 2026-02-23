Μενού

Ολυμπιακός: Η επόμενη ημέρα μετά την απώλεια του Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Κύπελλο και ετοιμάζεται για την συνέχεια της σεζόν, καθώς το πρόγραμμα δεν του επιτρέπει να σκεφτεί περισσότερο τον χαμένο τελικό.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει άμεσα την επόμενη ημέρα του και να αφήσει πίσω του το Κύπελλο Ελλάδας, στο οποίο, όπως γράψαμε, έμοιαζε σα να μην κατέβηκε να παίξει τον τελικό.

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στη βάση τους και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα τους. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και το πρόγραμμα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν για το Κάουνας την Τρίτη (24/2) προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την Ζάλγκιρις.

