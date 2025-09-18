Μενού

Ολυμπιακός: Η καλά διαβασμένη Πάφος και το επιθετικό σχέδιο που δεν βγήκε

Η βραδιά δεν ήταν καλή από πλευράς αποτελέσματος για τον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός-Πάφος
Ολυμπιακός-Πάφος | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ξεκινώντας στη φάση της League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός ένα από τα ματς που θα σημάδευε προφανώς θα ήταν αυτό με την Πάφο. Όταν δε η κυπριακή ομάδα είχε κόκκινη από το 26' τα πράγματα έδειχναν υπέρ των Πειραιωτών παρότι το πρώτο τους μέρος δεν ήταν καλό, ουσιαστικό ή αποδοτικό ως προς το δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ