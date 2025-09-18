Ολυμπιακός: Η καλά διαβασμένη Πάφος και το επιθετικό σχέδιο που δεν βγήκε

Ξεκινώντας στη φάση της League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός ένα από τα ματς που θα σημάδευε προφανώς θα ήταν αυτό με την Πάφο. Όταν δε η κυπριακή ομάδα είχε κόκκινη από το 26' τα πράγματα έδειχναν υπέρ των Πειραιωτών παρότι το πρώτο τους μέρος δεν ήταν καλό, ουσιαστικό ή αποδοτικό ως προς το δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος.

