Ολυμπιακός: Η κατασκευαστική που θα κάνει το ενεργειακό «λίφτινγκ» στο ΣΕΦ

Όπως είχε αναδείξει προ εβδομάδων το insider.gr, κατατέθηκε μία προσφορά από τεχνικό όμιλο στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Στη διαδικασία συμμετείχε η ΤΕΚΑΛ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ενώ στην πορεία θα πρέπει να γίνει αποσφράγιση της προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών - οικονομικών παραμέτρων.

Εφόσον η αξιολόγηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, όπως και εκτιμάται ότι θα συμβεί, η σύμβαση θα περάσει για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα πάει για υπογραφή ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες.

