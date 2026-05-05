Σαντορίνη: «Έρχεται μεγάλος σεισμός τα επόμενα χρόνια» - Τι είναι το σχέδιο «Τάλως» και πώς θα εφαρμοστεί

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε στη συχνότητα του «Παραπολιτικά», σχετικά με το ενδεχόμενο ισχυρής ενεργοποίησης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη, και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση τέτοιας κρίσης.

Όπως τόνισε «Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει.

Εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανα-εργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό».

Παπαδόπουλος για Σαντορίνη: «Έρχεται μεγάλος σεισμός τα επόμενα χρόνια»

Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου, το σχέδιο "Τάλως", το οποίο έχει εκπονηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Πρέπει να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα.

Ερωτηθείς αν επιμένει στην πρόβλεψή του ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός τα επόμενα χρόνια

Ασφαλώς επιμένω, πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς εξάλλου δεν εξειδίκευσα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε.

Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος, δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει "υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό";

Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως».

