Αυτός ήταν ο κανόνας που έπρεπε να ακολουθούν πιστά όλα τα «κουνελάκια» του Playboy μέσα στην έπαυλη του Χέφνερ

Η Χόλι Μάντισον, η οποία υπήρξε επί χρόνια σύντροφος του Χιου Χέφνερ, αποκάλυψε στο podcast «Baby, This Is Keke Palmer» μερικά από όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της έπαυλης του Playboy, αλλά και τον κανόνα που ήταν υποχρεωμένα να ακολουθούν όλα τα «κουνελάκια».

Πρώτα πρώτα τόνισε ότι η ζωή μέσα στην έπαυλη του Playboy στην οποία εγκαταστάθηκε το 2001 δεν ήταν σε καμία περίπτωση τόσο λαμπερή όσο φαινόταν προς τα έξω ούτε γίνονταν συνέχεια πάρτι.

Αντίθετα, υπήρχαν κανόνες που έπρεπε να ακολουθείς με την ίδια να μην κρύβει ότι τον πρώτο χρόνο της παραμονής της εκεί, το κυριότερο μέλημά της ήταν να μην μπλέξει σε μπελάδες.

«Ήταν σαν να υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Έπρεπε να είχες γυρίσει στις 9. Ξέρω ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί περίεργο και πάντα με κοιτάνε με το βλέμμα γεμάτο απορία όταν το λέω. Όταν μετακόμισα εκεί, έλεγα δεν θα κάτσω για πολύ. Τα κορίτσια δεν μένουν για πολύ εδώ και απλά θα το ευχαριστηθώ για αυτό που είναι», δήλωσε η σήμερα 47χρονη Χόλι Μάντισον στο podcast.

Πρόσθεσε δε πως «έμπλεκες με πράγματα όπως "Αυτό είναι το πρόγραμμα", "Έτσι πρέπει να φέρεσαι, αλλιώς θα φρικάρει", ενώ απαγορευόταν να ψάξεις να βρεις παράλληλα άλλη δουλειά.

«Νόμιζα ότι θα ήταν οκ να έχω μια δουλειά την ημέρα, αλλά ανακάλυψα ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Υπήρχαν πολλά προβλήματα κατά τους πρώτους έξι μήνες έως έναν χρόνο, στην προσπάθειά μου να μην μπλέξω σε μπελάδες», είπε χαρακτηριστικά η Μάντισον εξηγώντας πως ο ίδιος ο Χέφνερ της είχε πει ότι απαγορεύεται να βρει άλλη δουλειά.

Η Μάντισον έμεινε στην έπαυλη του Playboy μέχρι το 2008, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast In Your Dreams είχε δηλώσει ότι το σεξ με τον μεγιστάνα του Playboy ήταν «πολύ πιο φυσιολογικό από ό,τι θα φανταζόσασταν».

Ωστόσο, υπήρχε ένα πράγμα που η ίδια «μισούσε» και αυτό ήταν όταν ο Χέφνερ ήθελε άτομα να τους βλέπουν όση ώρα έκαναν σεξ.

«Ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία όταν ήμασταν μόνοι μας σε σχέση με όταν υπήρχαν και άλλα άστο δωμάτιο. Όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο, όχι. Αυτό ήταν αηδιαστικό. Το μισούσα. Το έκανα πολύ σαφές ότι το μισούσα», είχε αναφέρει η Μάντισον για τον πρώην σύντροφό της, Χιου Χέφνερ, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε ηλικία 91 ετών.