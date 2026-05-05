«Μέχρι και την οδοντόβουρτσα κάνουν μαχαίρι»: Τι συνθήκες επικρατούν στις φυλακές Νιγρίτας

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές Νιγρήτας, οι οποίες ήρθαν στο επίκεντρο μετά τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς.

Για το πώς είναι «πίσω από τα κάγκελα», μίλησε ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Φυλακών Νιγρίτας, Γιώργος Τσιλιμπόνης, ο οποίος εξηγεί πώς κάθε αντικείμενο μετατρέπεται σε αυτοσχέδιο όπλο.

Όπως μεταφέρει το ThessPost.gr , ο κύριος Τσιλιμπόνης σημείωσε: «Δεν περνάνε μαχαίρια μέσα στη φυλακή, φτιάχνονται μέσα στη φυλακή, κάνοντας ζημιές σε εγκαταστάσεις.

Έχουν καταφέρει να ξηλώσουν ολόκληρο ηλεκτροκολλημένο παράθυρο και να πάρουν τη βέργα του παραθύρου, ή ακόμη να πάρουν το τενεκεδάκι του καφέ και να το μετατρέψουν σε μαχαίρι. Βγάζουν τα ξυραφάκια που ξυρίζονται, τα λιώνουν σε μια οδοντόβουρτσα και την κάνουν μαχαίρι, ή ακόμη και την ίδια την οδοντόβουρτσα, αν τη λειάνουν αρκετά, τη μετατρέπουν σε αυτοσχέδιο σουβλί», επισημαίνει.

Φυλακές Νιγρίτας: «Το πρόβλημα είναι στα είδη πρώτης ανάγκης που δεν μπορούν να απαγορευτούν»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, εξήγησε ότι, πολλά είδη δεν μπορούν να απαγορευτούν εντός φυλακών: «Το πρόβλημα είναι ότι πολλά είναι είδη πρώτης ανάγκης, που δεν μπορούν να απαγορευτούν ή να αντικατασταθούν. Οι έλεγχοι σε κελιά γίνονται τυχαία, μόνο κατόπιν εντολής από το υπουργείο, όχι κατά βούληση των σωφρονιστικών υπαλλήλων».

Η απουσία γιατρού από τις φυλακές, είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που αφενός διακινδυνεύει την υγεία των κρατουμένων σε περίπτωση επείγοντος κι αφετέρου επιβαρύνει το νοσοκομείο Σερρών. «Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει γιατρός μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα κι αυτό επιβαρύνει κι εμάς και την εξωτερική φρουρά με συνεχείς μεταγωγές στο νοσοκομείο Σερρών αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο. Οι φύλακες δεν μπορούμε να κρίνουμε πιο περιστατικό είναι αληθινό και πιο ψεύτικο, επομένως όλοι όσοι επικαλεστούν αδιαθεσία και πόνους, μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανάγκη για οικονομικό κίνητρο, ώστε ένας γιατρός να επιλέξει τις φυλακές αντί το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας της περιοχής του, γι’ αυτό και ζητάμε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των νησιών», τονίζει.

. «Το σωφρονιστικό κατάστημα στην αρχή είχε χωρητικότητα για 400 άτομα, μετά έγινε για 600 άτομα και τώρα έχει 850 κρατούμενους. Την ίδια ώρα, η έλλειψη προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη, από τις 104 οργανικές θέσεις, είμαστε μόλις 38 φύλακες», συμπλήρωσε, προκειμένου να δείξει πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση.