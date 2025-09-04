Ολυμπιακός: Η θέση του στο Champions League από άποψη χρηματιστηριακής αξίας

Ο Κώστας Νικολακόπουλος απαντάει μέσα από το blog του στο gazzetta σε ένα επίκαιρο ερώτημα, 13 ημέρες πριν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Champions League.
Άραγε, σε τι θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας ανάμεσα στις 36 ομάδες του Τσάμπιονς Λιγκ;
Διάβαζα χθες σε μία τουρκική ιστοσελίδα ένα σενάριο περί Μπεσίκτας και Γιαζίτσι, ότι τον θέλει ο νέος προπονητής της ομάδας της Πόλης, ο Σεργκέν Γιαλτσίν, κι έπεσε το μάτι μου σε ένα άλλο θέμα: Τον άτυπο πίνακα βάσει της χρηματιστηριακής αξίας των κλαμπ που θα παίξουν στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.
