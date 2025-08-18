​Ολυμπιακός: Η υπέρβαση δεν αγοράζεται

Για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα την χρησιμότητα των δυο τελευταίων φιλικών του Ολυμπιακού, αυτών με την Νάπολι και την Ιντερ στην Ιταλία. Συνήθως τα τελευταία φιλικά είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος: οι προπονητές της Νάπολι και της Ιντερ δοκίμασαν τις ενδεκάδες των βασικών, με τις οποίες θα αρχίσουν το πρωτάθλημα την άλλη Κυριακή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκανε τίποτα τέτοιο, αλλά μοίρασε τον χρόνο σε όλους τους παίκτες που έχει διαθέσιμους. Πιθανότατα ήθελε να δείξει πως τους υπολογίζει όλους και πως στη σεζόν θα υπάρχει αρκετό rotation. Ισως πιστεύει πως πριν την ολοκλήρωση των μεταγραφών δεν υπάρχει νόημα στον όρο «βασική ενδεκάδα», αφού ο Ολυμπιακός μπορεί ακόμα ν αλλάξει – δεν αποκλείω και να ήθελε να δει αν μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολα ματς παίκτες που έχει στο μυαλό του να αποχαιρετήσει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Νομίζω πως με τις ενδεκάδες που ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε και πάλι καλά στάθηκε. Έστω κι αν στο δεύτερο ημίχρονο με την Ιντερ δεν είχε ευκαιρία, έστω κι αν στο ματς με την Νάπολι οι αμυντικές του αδυναμίες ήταν αρκετές και η μεσαία του γραμμή έμοιαζε πολύ light απέναντι στον Ντε Μπρόινε και κυρίως τον Αγκισα, που τους μέσους του Ολυμπιακού δεν τους έβλεπε.

