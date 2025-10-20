Μενού

Ολυμπιακός και Aimé Leon Doré: Συνδυασμός ποδοσφαιρικής κληρονομιάς με το μοντέρνο streetwear

Συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την Aimé Leon Doré.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Aimé Leon Doré σε μια συνεργασία που συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το μοντέρνο streetwear.

Το project γεννήθηκε από τη φιλία μεταξύ του Μιλτιάδη Μαρινάκη και του Ελληνοαμερικανού Teddy Santis — ιδρυτή της Aimé Leon Doré και καλλιτεχνικού διευθυντή της New Balance Made in USA.

Αντλώντας έμπνευση από τη νεοϋορκέζικη ευαισθησία και τις μεσογειακές ρίζες του Santis, η συλλογή τιμά τόσο την προσωπική του ιστορία όσο και την περήφανη κληρονομιά του Ολυμπιακού.

 

