Ολυμπιακός: Κανονικά ο Μιλουτίνοφ εν όψει Παναθηναϊκού, θέμα με Βεζένκοβ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως υπάρχει ζήτημα γύρω από τον Σάσα Βεζένκοβ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε ματς Ολυμπιακός - ΠΑΟ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/03, 21:15) ενόψει της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμμετείχε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

