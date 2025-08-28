Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League, θα βρίσκεται στο League Stage και το απόγευμα (19:00) της Πέμπτης θα μάθει τους αντιπάλους του. η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει αλλάξει μορφή από την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός συμμετείχε. Βάσει του νέου φορμάτ της διοργάνωσης κάθε ομάδα από τις 36 που συμμετέχουν θα δώσει οκτώ αγώνες στη League Phase, εκ των οποίων οι τέσσερις εντός έδρας και οι τέσσερις εκτός.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν τα τέσσερα παιχνίδια στο «Καραϊσκάκης» και τα άλλα τέσσερα, εκτός Ελλάδας, όλα με διαφορετικούς αντιπάλους. Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.

Η κλήρωση στo Μόντε Κάρλο α ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στο League Stage του Champions League.

Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League:

1o γκρουπ : Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα.

: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα. 2ο γκρουπ : Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπριζ, Μπενφίκα

: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπριζ, Μπενφίκα 3ο γκρουπ : Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ

: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ 4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατάσαραϊ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νιούκαστλ, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι, Kαραμπάκ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η πρεμιέρα των αγώνων στο League Stage θα γίνει το τριήμερο 16-17-18 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου, ωστόσο οι ομάδες θα μάθουν τις ακριβείς ημερομηνίες που θα παίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Βάσει καλεντάρι, οι αγώνες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν:

1η αγωνιστική : 16–18 Σεπτεμβρίου 2025

: 16–18 Σεπτεμβρίου 2025 2η αγωνιστική : 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025

: 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025 3η αγωνιστική : 21–22 Οκτωβρίου 2025

: 21–22 Οκτωβρίου 2025 4η αγωνιστική : 4–5 Νοεμβρίου 2025

: 4–5 Νοεμβρίου 2025 5η αγωνιστική : 25–26 Νοεμβρίου 2025

: 25–26 Νοεμβρίου 2025 6η αγωνιστική : 9–10 Δεκεμβρίου 2025

: 9–10 Δεκεμβρίου 2025 7η αγωνιστική : 20–21 Ιανουαρίου 2026

: 20–21 Ιανουαρίου 2026 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026