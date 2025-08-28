Ολυμπιακός, κλήρωση: Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με τις: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ (εκτός).

Η σειρά των αγώνων:

Με Ρεάλ εντός

Με Μπαρτσελόνα εκτός

Με Λεβερκούζεν εντός

Με Άρσεναλ εκτός

Με Αϊντχόφεν εντός

Με Άγιαξ εκτός

Με Πάφο εντός

Με Καϊράτ εκτός

Οι οκτώ πρώτες ομάδες της κατάταξης θα εξασφαλίσουν απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16».

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα δώσουν αγώνες μπαράζ (διπλές αναμετρήσεις) για να την πρόκριση στην εν λόγω φάση.

Όσες βρεθούν στις θέσεις 25 έως 36, ολοκληρώνουν εκεί την ευρωπαϊκή τους πορεία, χωρίς να συνεχίζουν σε καμία διοργάνωση.

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η πρεμιέρα των αγώνων στο League Stage θα γίνει το τριήμερο 16-17-18 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου, ωστόσο οι ομάδες θα μάθουν τις ακριβείς ημερομηνίες που θα παίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με βάση το καλεντάρι, οι αγώνες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν:

1η αγωνιστική : 16–18 Σεπτεμβρίου 2025

: 16–18 Σεπτεμβρίου 2025 2η αγωνιστική : 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025

: 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025 3η αγωνιστική : 21–22 Οκτωβρίου 2025

: 21–22 Οκτωβρίου 2025 4η αγωνιστική : 4–5 Νοεμβρίου 2025

: 4–5 Νοεμβρίου 2025 5η αγωνιστική : 25–26 Νοεμβρίου 2025

: 25–26 Νοεμβρίου 2025 6η αγωνιστική : 9–10 Δεκεμβρίου 2025

: 9–10 Δεκεμβρίου 2025 7η αγωνιστική : 20–21 Ιανουαρίου 2026

: 20–21 Ιανουαρίου 2026 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026