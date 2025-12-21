Μενού

Ολυμπιακός - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός - Κολοσσός σήμερα Κυριακή για την 11η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Ολυμπιακός - Euroleague
Ο Ουόκαπ στο ματς Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι για τη Stoiximan GBL μέσα στο 2025 και θέλει να διατηρήσει το ήττητο φιλοξενόντας τον Κολοσσό. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Κολοσσός στο ΣΕΦ κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί το αήττητο του μετρώντας πλέον 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Οι μισές από αυτές τις νίκες (5/10) συνοδεύτηκαν από «100άρες» και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μέσο όρο 95,2 πόντων που είναι ο υψηλότερος της φετινής Stoiximan GBL και 6,9 πόντους πάνω από εκείνον που είχαν στην κανονική περίοδο του περσινού Πρωταθλήματος (89,31).

Ο Κολοσσός προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων ηττών στο οποίο είχε παθητικό 84,25 πόντων ενώ στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια του δεχόταν κατά μέσο όρο 78,6. Με απολογισμό 2-7 μοιράζεται την προτελευταία θέση της βαθμολογίας με το Μαρούσι, πάνω από τον ουρανό Πανιώνιο (1-10).

 

