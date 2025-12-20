Άνετα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, «γλίτωσε» η ΑΕΚ, στην παράταση ο Άρης - Τα highlights των αγώνων

Εύκολα ή δύσκολα τα φαβορί νίκησαν στην 11η αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός με τον Χολμς να επιστρέφει και τον Σορτς (είχαν από 19 πόντους) να δίνει λύσεις ξεπέρασε το εμπόδιο του Ηρακλή (97-82) που μέχρι και τα μέσα της τρίτης περιόδου βρισκόταν μπροστά στο σκορ.

Στην Πυλαία, στο ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι, ο ΠΑΟΚ με ηγέτες τον Κλίβελαντ Μέλβιν (29 πόντοι) και τον Μπεν Μουρ (16 πόντοι) σκόρπισε τον ουραγό Πανιώνιο (Λέμον 17π.) με 106-88 και συνεχίζει μόνος στην 3η θέση.

Μία θέση πιο κάτω με ρεκόρ 6-4 είναι η ΑΕΚ που είδε τη Μύκονο να επιστρέφει στην τέταρτη περίοδο, αλλά να μην κάνει την ολική ανατροπή καθώς ο Μάντζαρης αστόχησε στο τελευταίο σουτ. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 77-76 (Μπάρτλεϊ 21 - Ρέι, Κάναντι 16).

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, ο Άρης χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση του Περιστερίου με 81-76. Ο Αμίν Νουά (27 πόντους, 8/12 σουτ) έκρινε το «θρίλερ» με τον Άρη να μπαίνει σε τροχιά τετράδας. Για το Περιστέρι κορυφαίοι ήταν οι Βαν Τούμπεργκεν (10 πόντους, 15 ριμπάουντ) και Κακλαμανάκης (10 πόντους, 10 ριμπάουντ).

11η αγωνιστική: Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μύκονος - ΑΕΚ 76-77

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 97-82

Άρης - Περιστέρι 81-76 παρ.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - Κολοσσός 13:00

Καρδίτσα - Μαρούσι 16:00

Η κατάταξη

1. Ολυμπιακός 10-0

2. Παναθηναϊκός 9-1

3. ΠΑΟΚ 8-2

4. ΑΕΚ 6-4

5. Άρης 5-5

6. Περιστέρι 5-5

7. Προμηθέας 5-5

8. Μύκονος 4-6

-----------------------

9. Ηρακλής 4-6

10. Καρδίτσα 3-6

11. Μαρούσι 2-7

12. Κολοσσός 2-7

-----------------------

13. Πανιώνιος 1-10

