Ολυμπιακός: Το mega deal για Πουέρτα που σπάει κάθε ρεκόρ

Ένα τεράστιο deal είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός καθώς βγάζει από τα ταμεία του το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για αγορά και ο λόγος για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος στις 16:30 θα βρίσκεται στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που πλήρωσαν για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ με το ποσό να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα που είχε στη Ράσινγκ Σανταντέρ ενώ το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης μπορεί να αγγίξει και τα 20 εκατ. ευρώ.
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