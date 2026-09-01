Ολυμπιακός: Το mega deal για Πουέρτα που σπάει κάθε ρεκόρ

Ένα τεράστιο deal είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός καθώς βγάζει από τα ταμεία του το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για αγορά και ο λόγος για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος στις 16:30 θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που πλήρωσαν για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ με το ποσό να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα που είχε στη Ράσινγκ Σανταντέρ ενώ το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης μπορεί να αγγίξει και τα 20 εκατ. ευρώ.

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