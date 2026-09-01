Μενού

Μοντέρο: Η Δομινικανή Δημοκρατία έριξε 35 πόντους στην Χιλή - Τι έκανε ο γκαρντ του Ολυμπιακού

Με τον Ζαν Μοντέρο να πραγματοποιεί μεστή εμφάνιση, η Δομινικανή Δημοκρατία διέλυσε την Χιλή για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 101-66.

Reader symbol
Newsroom
μοντερο
ASSOCIATED PRESS
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) ο Ζαν Μοντέρο έδινε τον τελευταίο του αγώνα για το «παράθυρο» του Αυγούστου όσον αφορά τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη «ζώνη» της Αμερικής.

Η Δομινικανή Δημοκρατία δεν είχε κανένα πρόβλημα να διαλύσει την Χιλή με 101-66 στο Σάντο Ντομίνγκο και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην τελική φάση της διοργάνωσης τον επόμενο χρόνο στο Κατάρ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ