Μοντέρο: Η Δομινικανή Δημοκρατία έριξε 35 πόντους στην Χιλή - Τι έκανε ο γκαρντ του Ολυμπιακού

Τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) ο Ζαν Μοντέρο έδινε τον τελευταίο του αγώνα για το «παράθυρο» του Αυγούστου όσον αφορά τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη «ζώνη» της Αμερικής.
Η Δομινικανή Δημοκρατία δεν είχε κανένα πρόβλημα να διαλύσει την Χιλή με 101-66 στο Σάντο Ντομίνγκο και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην τελική φάση της διοργάνωσης τον επόμενο χρόνο στο Κατάρ.
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