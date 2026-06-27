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Ολυμπιακός: Μέσα στην εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν για τη νέα σεζόν.

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Κώστας Παπανικολάου
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Ο Κώστας Παπανικολάου αποτελεί σημαία για τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγό της ομάδας του Πειραιά και την διοίκηση να είναι δεδομένο πως θέλουν να συνεχίσουν μαζί και την ερχόμενη σεζόν, που ίσως και να αποτελέσει την τελευταία της καριέρας του πολύπειρου φόργουορντ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Ολυμπιακός αναμένεται να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα που έρχεται στα γραφεία της Arcadia, προκειμένου να συζητήσουν για το νέο συμβόλαιο του παίκτη.

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