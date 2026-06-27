Ποιες παραλίες της Αττικής είναι «καθαρές» και ποιες ακατάλληλες για κολύμπι

Η νέα έρευνα του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) έχει προκαλέσει προβληματισμό και συζητήσεις γύρω από την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Αττικής, αφού είναι πολλές οι παραλίες κοντά στην Αθήνα, τις οποίες βγάζει «στο κόκκινο».

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, μετά από δειγματοληψίες, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι το Πόρτο Ράφτη, με πέντε από τα έξι σημεία δειγματοληψίας να κρίνονται ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω υψηλού μικροβιακού φορτίου και μόνο η παραλία Αυλάκι να κρίνεται κατάλληλη.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κομμάτι από το Θυμάρι έως το Λαύριο, με τα παρακάτω σημεία να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα:

Παλαιά Φώκαια

Λεγραινά

Σούνιο

Ασημάκη

Πουνταζέζα

Μαύρη Πέτρα

Δασκαλειό (ακατάλληλο το 1ο και το 3ο λιμανάκι και η κεντρική παραλία)

Να σημειωθεί ότι σε περιοχές όπως το Σούνιο, η Αρτέμιδα (Λούτσα), το Ζούμπερι και η Νέα Μάκρη καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανάλογα το σημείο δειγματοληψίας, ενώ πρόβλημα υπάρχει και σε παραλίες της Πειραϊκής, της Φρεαττύδας, του Φλοίσβου, της Λουμπάρδας καθώς και σε σημεία της Αναβύσσου.

Όσον αφορά τώρα τις παραλίες που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με την έρευνα του ΠΑΚΟΕ, αυτές είναι:

Θυμάρι

Χάρακας

Μάτι

Ζούμπερι

δύο σημεία στη Νέα Μάκρη

Μαραθώνας

Σχοινιάς

Μπάτης

ΕΔΕΜ

Άλιμος

Γλυφάδα

Βούλα

Βουλιαγμένη

Βάρκιζα

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι πώς γίνεται δύο παραλίες που βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους να εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα ως προς την ποιότητα των νερών.

Τέλος, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις για τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, κάτι που είναι αντιφατικό σε σχέση με όλα τα παραπάνω.