Ολυμπιακός: Μέσα στις 100 ακριβότερες ομάδες παγκοσμίως

Η ποδοσφαιρική ιστοσελίδα «transfermarkt», που εξειδικεύεται στα στατιστικά των ομάδων και των ποδοσφαιριστών, δημοσίευσε μία λίστα με τις 100 πιο ακριβές ομάδες παγκοσμίως.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα στην τελευταία θέση με εκτιμώμενη αξία ρόστερ 111,9 εκατομμύρια ευρώ. Τις δύο πρώτες θέσεις στη σχετική κατάταξη κατέχουν δύο από τους αντιπάλους των «ερυθρολεύκων» στη League Phase του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ με αξία 1,4 και 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

