Μενού

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι Πειραιώτες στο κόλπο για τον ταλαντούχο Φερέιρα

Ο 19χρονος Λούκας Ντος Σάντος Φερέιρα αποτελεί μήλο της έριδος για αρκετές ομάδες.

Reader symbol
Newsroom
Ο Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο
Ο Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο στο επίκεντρο του Ολυμπιακού | AP Photos
  • Α-
  • Α+

Την ιδιαίτερα ακριβή περίπτωση του Βραζιλιάνου winger Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο φέρεται να έχει ψάξει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές.

Ο 19χρονος Λούκας Ντος Σάντος Φερέιρα της Σάο Πάολο, εξτρέμ αλλά και δεκάρι (κυρίως εξτρέμ) αποτελεί μήλο της έριδος για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σα η Σαχτάρ έκανε πρόταση 10 εκατ. για τον Βραζιλιάνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ