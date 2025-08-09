Την ιδιαίτερα ακριβή περίπτωση του Βραζιλιάνου winger Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο φέρεται να έχει ψάξει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές.
Ο 19χρονος Λούκας Ντος Σάντος Φερέιρα της Σάο Πάολο, εξτρέμ αλλά και δεκάρι (κυρίως εξτρέμ) αποτελεί μήλο της έριδος για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σα η Σαχτάρ έκανε πρόταση 10 εκατ. για τον Βραζιλιάνο.
