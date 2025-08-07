Μενού

Ολυμπιακός: Μην ξεχνάμε ποια είναι η «κανονική» θέση του Καμπελά

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο μπλόγκ του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Καμπελά με αφορμή μία διαπίστωση για τον Γάλλο άσο.

Ρεμί Καμπελά
Ο Ρεμί Καμπελά του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Μία από τις διαπιστώσεις που μπορούμε να κάνουμε από τα μέχρι τώρα φιλικά του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τον Καμπελά και τις θέσεις που τον έχει χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ.

Οκ, λόγω του τραυματισμού του έχασε τρία φιλικά και άρα τον έχουμε δει μόνο σε δύο, στο πρώτο και το τελευταίο, αλλά έχει σημασία ότι και στα δύο ο έμπειρος Βάσκος προπονητής τον έχει χρησιμοποιήσει σε ρόλο εξτρέμ. Στο ένα ματς από αριστερά και στο άλλο από δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές.

