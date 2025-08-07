Ολυμπιακός: Μην ξεχνάμε ποια είναι η «κανονική» θέση του Καμπελά

Μία από τις διαπιστώσεις που μπορούμε να κάνουμε από τα μέχρι τώρα φιλικά του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τον Καμπελά και τις θέσεις που τον έχει χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ.

Οκ, λόγω του τραυματισμού του έχασε τρία φιλικά και άρα τον έχουμε δει μόνο σε δύο, στο πρώτο και το τελευταίο, αλλά έχει σημασία ότι και στα δύο ο έμπειρος Βάσκος προπονητής τον έχει χρησιμοποιήσει σε ρόλο εξτρέμ. Στο ένα ματς από αριστερά και στο άλλο από δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές.

