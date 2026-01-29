Μενού

Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη  για τον θρίαμβο στο Άμστερνταμ

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Βαγγέλης Μαρινάκης | eurokinissi
Ο Ολυμπιακός με μια επική εμφάνιση επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με 2-1 για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και προκρίθηκε στα play off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην ενδιάμεση φάση του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν. Το πρώτο ματς είναι 17 ή 18 Φλεβάρη στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα social media έδωσε συγχαρητήρια στον «στρατηγό» τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους χιλιάδες οπαδούς των Πειραιωτών που βρέθηκαν στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!», ήταν το μήνυμα του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

