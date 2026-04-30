Ολυμπιακός – Μονακό 94 – 64: Σάρωσε και πάει για... σκούπα

Με... συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του απέναντι στη Μονακό γράφοντας το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 94-64 τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ και πλέον έχουν την ευκαιρία στο Game 3 στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) να... σκουπίσουν τη σειρά και να προκριθούν χωρίς απώλειες στο Final Four της Αθήνας.

Το 2-0 του Ολυμπιακού στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, ήρθε με 94-64, μπροστά στον πρόεδρο της διοργάνωσης Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν απολάμβαναν μόνο το υπερθέαμα στο παρκέ, αλλά κουνιόντουσαν στα courtseats, στον ρυθμό των ιαχών των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων, με το ΣΕΦ να... σείεται!

Οι παίκτες της Μονακό μπήκαν με πίστη για το “ break”, το έβλεπες στα μάτια τους, στο 1ο δεκάλεπτο. Αυτή την υπεροψία, θα την τιμωρούσε όμως ο Ολυμπιακός, με κυριαρχικό μπάσκετ και επιμέρους σκορ 31-8 στο 2ο, για το +28 στο ημίχρονο (59-31).

Με 15/38 τρίποντα (6/30 οι Μονεγάσκοι) και με 14 περισσότερα ριμπάουντ! Με τον Βεζένκοφ να έχει 21 πόντους με 5/8 τρίποντα σε 21 λεπτά, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Φουρνιέ να μοιράζει επτά ασίστ, κυρίως στον Ντόντα Χολ που κάρφωνε ξανά και ξανά. Ο Γάλλος ΝΒΑερ πέτυχε 16 πόντους με 4/7 τρίποντα. Ο Ουόκαπ με 10 πόντους (3/6 τρίποντα) και 4 ασίστ ξαναβρήκε τις επιθετικές -πλην των δεδομένων αμυντικών- αρετές του. Πίτερς, Παπανικολάου σταθερές αξίες, ο ΜακΚίσικ μπήκε και έδωσε 11 πόντους σε 10 λεπτά.

Η Μονακό που έχασε με την έναρξη τον Ντάνιελ Τάις, όταν ο Γερμανός σέντερ τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού, έδειχνε.. χαμένη στο 2ο δεκάλεπτο. Και ήταν... αφού ο Ολυμπιακός ήταν ασταμάτητος! Όταν έχασε και τον Μάικ Τζέιμς 8’’ πριν το ημίχρονο, με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές η ομάδα του Πριγκιπάτου, δεν υπήρχε καμία ελπίδα πια για την ομάδα του Μανου Μαρκοισβίλι. Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων αναδείχτηκε ο Κεβάριους Χέιζ με 11 πόντους.

Το 3ο ραντεβού, την Τρίτη (5/5, 20:45) ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Μονακό... ίσως να είναι και το τελευταίο, αφού ο φετινός Ολυμπιακός δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης...

Εκτός έμεινε ο Τάισον Ουόρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Τη θέση του πήρε ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, παρέδωσε το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ πριν από το τζάμπολ.

Εκτός από τον σούπερ σταρ των Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ΣΕΦ ήταν και ο συμπαίκτης του στα «Ελάφια» Κάιλ Κούζμα. Μία ακόμη φορά, τον Ολυμπιακό παρακολούθησε δια ζώσης ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (3), Νιλικίνα, Βεζένκοφ 21 (5), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 2, Πίτερς 7, Μιλουτίνοβ 4, Τζόσεφ 5, Χολ 7, ΜακΚίσικ 11 (1), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 16 (4)

Μονακό (Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι): Οκόμπο 9 (1), Μπλόσομγκεϊμ 9 (1), Τάις, Ντιάλο 10 (2), Χέιζ 11, Τάρπεϊ 2, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 4, Στραζέλ 10 (1), Τζέιμς 7 (1).