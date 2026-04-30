Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»

Με αφορμή την πρόσφατη καταγγελία γονέων για περιστατικό που φέρεται να έχει συμβεί στην κόρη τους μετά από sleepover, το οποίο παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη στην εκπομπή, μιλώντας για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που του είχε συμβεί όσο ήταν έφηβος.

Όπως περιέγραψε καθηγητής που του έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι είχε απλώσει το χέρι του πάνω του, αλλά ο πατέρας του δεν τον πίστεψε.

Διαβάστε ακόμα: «Χείμαρρος» η Μουτίδου κατά Λιάγκα - Ηλιάδη: «Ποια ψυχική ανάγκη σε ωθεί να πας σε κάποιον που σε έκανε σύχριστο;»

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο, έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά.

Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής, μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι.

Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω “αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι”. Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”.

Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα να πάει στο διάολο και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα, αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.