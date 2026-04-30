Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκαν κατοικίες - Μάχη να μην επεκταθεί σε διπλανά κτίρια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον.
Η φωτιά ξεκίνησε από αποθήκη ανταλλακτικών και γρήγορα επεκτάθηκε στους δύο υπερκείμενους ορόφους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες, καταστρέφοντάς τους ολοσχερώς.
Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες κάτω από αντίξοες συνθήκες, καταφέρνοντας τελικά να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα πριν αυτή εξαπλωθεί στα γειτονικά κτίρια.
Παρά την έγκαιρη επέμβαση, οι υλικές ζημιές στις οικίες είναι ανυπολόγιστες, ενώ τα διπλανά κτίρια υπέστησαν φθορές.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.