Ιταλοί και Γάλλοι σε σοκ: Οι 5 ελληνικές περιοχές που «άλωσαν» το Top 10 της παγκόσμιας γαστρονομίας

Όταν μιλάμε για καλό φαγητό, η Μεσόγειος έχει τον πρώτο λόγο, αλλά η Ελλάδα έχει... την απόλυτη κυριαρχία. Ο διάσημος γαστρονομικός οδηγός TasteAtlas δημοσίευσε τη λίστα με τις 10 καλύτερες γαστρονομικές περιοχές του κόσμου και το αποτέλεσμα αποτελεί έναν τεράστιο θρίαμβο για τη χώρα μας.

Μπορείτε να μαντέψετε πόσες ελληνικές περιφέρειες φιγουράρουν στην κορυφαία δεκάδα; Οι μισές, 5 από τις 10 καλύτερες περιοχές παγκοσμίως για να φάει κανείς βρίσκονται στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κουζίνα και τα τοπικά μας προϊόντα είναι απλώς ασυναγώνιστα.

Η χρυσή δεκάδα του TasteAtlas

Η Ιταλία μπορεί να κατέχει την πρώτη και δεύτερη θέση (με την Καμπανία και την Εμίλια Ρομάνια αντίστοιχα).

Με πέντε ελληνικές περιοχές να φιγουράρουν στην ελίτ του κόσμου, η χώρα μας άφησε πίσω της «μεγαθήρια» όπως η Τοσκάνη και το πορτογαλικό Αλεντέζου. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι «χρυσές» περιοχές που μάγεψαν τους κριτικούς.

Η αρχή γίνεται από το χάλκινο μετάλλιο και την 3η θέση, όπου συναντάμε την Κρήτη. Εκεί που οι πρώτες ύλες μοσχοβολούν παράδοση, το TasteAtlas υποκλίνεται στο θρυλικό Αντικριστό και στον «υγρό χρυσό» που παράγεται στο Κολυμβάρι, τα Χανιά, το Θραψανό και τη Σητεία.

Λίγο πιο χαμηλά, στην 5η θέση, η Μακεδονία καταφέρνει το ακατόρθωτο: να εκθρονίσει τη Σικελία. Η «αρχόντισσα του Βορρά» κέρδισε τις εντυπώσεις με μια συγκλονιστική ποικιλία που ξεκινά από τα ζουμερά Ροδάκινα Νάουσας, περνά από την ονομαστή Πατάτα Νευροκοπίου και καταλήγει στην απόλυτη αμαρτία, τα Τρίγωνα Πανοράματος.

Η ελληνική κυριαρχία συνεχίζεται ακάθεκτη στην 6η θέση με τις Κυκλάδες. Το άνυδρο έδαφος του Αιγαίου κάνει το θαύμα του, προσφέροντας προϊόντα με τέτοια συμπύκνωση γεύσης που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Η Φάβα και το Τοματάκι Σαντορίνης, η Γραβιέρα Νάξου και η γλυκιά Μελόπιτα Σίφνου είναι οι λόγοι που οι ξένοι κριτικοί παραμιλούν.

Στην 8η θέση σκαρφαλώνει η Πελοπόννησος, εκεί όπου το ελαιόλαδο δεν είναι απλό προϊόν, αλλά θρησκεία. Η απλότητα συναντά την κορυφαία ποιότητα, με τα ελαιόλαδα από το Φοινίκι Λακωνίας (που συγκεντρώνει το απίστευτο 4,8), την Ολυμπία, την Καλαμάτα και το Κρανίδι να σφραγίζουν την επιτυχία.

Τέλος, τη μαγική δεκάδα κλείνει το Βόρειο Αιγαίο στη 10η θέση. Ως το «κρυφό χαρτί» της ελληνικής κουζίνας, με την παρθένα φύση και τις ιδιαίτερες τοπικές συνταγές του, κατάφερε να εκτοπίσει δεκάδες παγκόσμιες περιοχές και να ολοκληρώσει τον απόλυτο ελληνικό θρίαμβο.