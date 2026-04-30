Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (30/04) στο ΣΕΦ την Μονακό για το Game 2 των play off της Euroleague με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Μετά το άνετο 91-70 στο πρώτο ματς της σειράς στην έδρα τους, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κάνουν το 2-0 πριν οδηγηθεί η σειρά στο Πριγκιπάτο.

Τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή των Γουόρντ και Ντόρσεϊ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.