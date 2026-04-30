Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα ο Σηφάκης με την αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα - «Είναι αδερφή μου»

Η Δήμητρα Λιάγγα ήταν εκείνη που αποχώρησε χθες (29/4) από το Survivor με τον Γιάννη Ρέβη να εξηγεί για ποιον λόγο του φαίνεται σουρεάλ η όλη στιγμή και τον Μιχάλη Σηφάκη να ξεσπάει σε κλάματα.

Άλλωστε, ήταν οι δύο παίκτες με τους οποίους είχε έρθει από την αρχή κοντά η παίκτρια των Επαρχιωτών με την τριάδα να λέει όλους αυτούς τους μήνες πως είναι αδέρφια.

Στη μονομαχία η Δήμητρα αντιμετώπισε τον Νίκο Κάππο, κάτι που όπως είπε στο τέλος, δεν της ήταν ευχάριστο αφού είναι από τα άτομα που συμπαθούσε μέσα στο Survivor, ενώ δεν έκρυψε πως είναι περήφανη που έφτασε και χαρούμενη γιατί όλοι οι παίκτες τη συμπαθούν.

«Θα λείψεις σε όλους», της είπε ο Γιώργος Λιανός, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, αλλά και τα άτομα της παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Ρέβη και τον Σηφάκη.

«Είναι λίγο σουρεάλ, φαίνεται σαν ψεύτικο. Το βλέπεις απέξω, αλλά όταν έρχεται η στιγμή και τη ζεις την αποχώρηση είναι σαν ψεύτικο. Ξέρω ότι η Δήμητρα είναι καλά, είναι γεμάτη», είπε ο Γιάννης Ρέβης για την αδερφή του.

Όταν ήρθε η σειρά του Σηφάκη να μιλήσει, εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν θέλω να πω πολλά. Η Δήμητρα ξέρει. Έχει φτάσει εδώ με την αξία της. Ειπώθηκε κάποια στιγμή ότι την κουβαλάω, αλλά μέχρι στιγμής πιο πολύ με έχει κουβαλήσει εκείνη παρά εγώ αυτή. Την αγαπάω πολύ, είναι αδερφή μου, θα τα πούμε έξω», είπε ο Μιχάλης.

Σε εκείνο το σημείο η Δήμητρα Λιάγγα εξομολογήθηκε στον Λιανό πως «αν μου έλεγες ότι θα έρθω σε ένα παιχνίδι και θα κάνω φίλους, θα σου έλεγα όχι. Εγώ όμως δεν γνώρισα απλά φίλους, αλλά αδέρφια και το εννοώ. Είναι τα αδέρφια που δεν είχα ποτέ».

Μάλιστα, δεν έκρυψε, αναφερόμενη στον Σηφάκη και τον Ρέβη πως «θέλω να τους δω να φτάνουν στην κορυφή και να μου φέρουν το κύπελλο στο χωριό».