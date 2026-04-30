Η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, η επιστροφή του Ντάισελμπλουμ και το mea culpa του Αλέξη Τσίπρα

Τη μία μέρα είναι οι πέντε βουλευτές, την άλλη είναι ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας που τα έβαλε με τον υφυπουργό υποδομών Νίκο Ταχιάο, γενικώς στη ΝΔ τα νεύρα είναι τεντωμένα.

Το πρόβλημα είναι πλέον προφανές για το Μαξίμου και μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκπέμπει μηνύματα ότι άλλη δουλειά κάνει η κυβέρνηση κι άλλη δουλειά κάνουν οι βουλευτές, οι βουλευτές όμως αισθάνονται αγωνίες επανεκλογής και θεωρούν ότι ο ψυχικός δεσμός με το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαρραγεί.

Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχει μια ομάδα 15-20 βουλευτών που κινούνται δυναμικά και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλούν συζητήσεις με παρεμβάσεις τους.

Η απουσία φρένου

Ένα ακόμα πρόβλημα που υπάρχει και έχει ενταθεί μετά την περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη μάχη του στον Ευαγγελισμό, είναι η αποδυνάμωση των φρένων που έχει η κυβέρνηση στη Βουλή.

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας από Ηράκλειο: «Κυβερνητικοί επιτέθηκαν με ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα»

Κάνει μία προσπάθεια ο Νικήτας Κακλαμάνης και κατά περίπτωση παρεμβαίνουν και στελέχη του Μαξίμου, όμως φαίνεται ότι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος δεν μπορεί να προλάβει καταστάσεις και δεν μπορεί να συγκρατήσει συναδέλφους του, οι οποίοι κινούνται απελευθερωμένα και με τη λογική του ελεύθερου σκοπευτή.

Και φανταστείτε ότι επελέγη ακριβώς με το σκεπτικό ότι προερχόταν από τις τάξεις των προβληματισμένων βουλευτών.

Πυρά στους εξωκοινοβουλευτικούς

Κατάλαβα πάντως χθες στις επικοινωνίες μου με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης, ότι δεν είναι μόνο ο Άκης Σκέρτσος στο στόχαστρο των βουλευτών. Κάθε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, με ελάχιστες εξαιρέσεις ενδεχομένως, είναι δυνητικός στόχος σε μία περίοδο υψηλής έντασης.

Και ιδίως όσοι προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους από τη Ν.Δ. Το Μαξίμου βεβαίως έχει προβάλει τείχος άμυνας για τον Σκέρτσο, όμως προφανώς θα χρειαστεί μία ευρύτερη διαχείριση και για άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Η επιστροφή του Γερούν

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους στην Ελλάδα επανήλθε χθες και προχθές στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, όχι πάντως για να κουνήσει το δάχτυλο.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πτώση 2,5 μονάδων για τη ΝΔ - Τι αλλάζει με την εικόνα της Καρυστιανού

Ο πρώην Πρόεδρος του Eurogroup απέκτησε φανατικούς εχθρούς στη χώρα καθώς λειτουργούσε συχνά ως ορντινάτσα του Σόιμπλε και μιλούσε με σκληρά λόγια για την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις ελληνικές κυβερνήσεις συνολικά.

Στη χθεσινή του εμφάνιση πάντως στο υπουργείο Οικονομικών, όπου συνάντησε το Κυριάκο Πιερρακάκη, είχε μόνο καλά λόγια για την Ελλάδα και την οικονομική της ανάκαμψη. Μάλιστα σε συμβολικό επίπεδο, το ότι η ηγεσία της Ευρωζώνης αναλήφθηκε πλέον από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όσο για τον Γερούν, συνεχίζει πια ως δήμαρχος στο Αϊντχόβεν.

Το mea culpa του Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει ποια ήταν τα μεγάλα λάθη της κυβέρνησης του. Ένα από αυτά ήταν η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Βασικά ήταν το μεγαλύτερο, αυτό που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θυμίζω ότι μέσα στη Βουλή είχε χαρακτηρίσει «ευκατάστατο» όποιον έχει οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ το χρόνο. Για αυτό και χθες από το Ηράκλειο, στην τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης» έσπευσε να διευκρινίσει πως για τον πατριωτικό φόρο που θα επιβάλει, δεν θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη.

«Όχι στους πολίτες αυτή τη φορά, όχι στην μεσαία τάξη αυτή τη φορά», είπε χαρακτηριστικά. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ, θα πω εγώ.