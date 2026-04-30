Μενού

Βέροια: Ζευγάρι έκανε «λαμπόγυαλο» υποκατάστημα ΔΥΠΑ επειδή καθυστέρησαν οι πληρωμές τους

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην ΔΥΠΑ Βέροιας την Τετάρτη (29/4), όταν ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών προκάλεσε σάλο εντός του κτιρίου.

Reader symbol
Newsroom
dypa
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Αθήνα. | EUROKINISSI/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
  • Α-
  • Α+

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην ΔΥΠΑ Βέροιας την Τετάρτη (29/4), όταν ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών εισήλθε στην υπηρεσία και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θα πληρωθεί το ζευγάρι στις 9 Μαΐου. Το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί ενώ εκείνοι όχι. Το ζευγάρι φαίνεται πως περίμεναν να λάβουν ένα επίδομα.

Στην συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στο κτίριο ενώ έφτασαν να βιαιοπραγούν κατά υπαλλήλων. Τελικά εργαζόμενοι της υπηρεσίας κάλεσαν την αστυνομία, που «περιέλαβε» τους δύο ταραξίες, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ