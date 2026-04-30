Βέροια: Ζευγάρι έκανε «λαμπόγυαλο» υποκατάστημα ΔΥΠΑ επειδή καθυστέρησαν οι πληρωμές τους

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην ΔΥΠΑ Βέροιας την Τετάρτη (29/4), όταν ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών εισήλθε στην υπηρεσία και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θα πληρωθεί το ζευγάρι στις 9 Μαΐου. Το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί ενώ εκείνοι όχι. Το ζευγάρι φαίνεται πως περίμεναν να λάβουν ένα επίδομα.

Στην συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στο κτίριο ενώ έφτασαν να βιαιοπραγούν κατά υπαλλήλων. Τελικά εργαζόμενοι της υπηρεσίας κάλεσαν την αστυνομία, που «περιέλαβε» τους δύο ταραξίες, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.