Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στο «Καραϊσκάκης» (20/01) την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και την Cosmote Sport 2.
Πρόκειται για ματς - τελικό για τους «ερυθρόλευκους» που θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης στα play off της διοργάνωσης.
Στην 11άδα του Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει ο Ιταλός στόπερ, Λορέντζο Πιρόλα για να παίξει μαζί με τον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας.
Η ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων»:
Γκολκίπερ: Τζολάκης, Μπότης και Κουράκλης
Στόπερ: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα
Ακραία μπακ: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι
Μέσοι: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία)
Εξτρέμ: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία)
Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
Η γερμανική ομάδα έρχεται στο Φάληρο χωρίς τους Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα ενώ δεν υπολογίζεται επίσης ο Έντμοντ Ταπσόμπα, που επέστρεψε με πρόβλημα τραυματισμού από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η Μπάγερ βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς ενώ οι Πειραιώτες στην 29η θέση με 5 βαθμούς.
