Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Επιστροφή στις νίκες στο... χαλαρό

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα ήρεμο βράδυ στο ΣΕΦ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 12-8 το ρεκόρ τους και συνεχίζοντας την αναρρίχησή τους προς την εξάδα.

Στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών να σταματάει στον Πειραιά και το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-14.

Αγωνία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο, περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Περισσότερα σε λίγο...