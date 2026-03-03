Ετεοκλής Παύλου για Μπακοδήμου στον «Κρίκο»: «Ένιωσα άβολα - Άκουσα ίδιες ατάκες με του Τάσου Τρύφωνος»

Την άποψη του για την Μαρία Μπακοδήμου ως παρουσιάστρια του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» με αφορμή την πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού το βράδυ της Δευτέρας (2/3), εξέφρασε ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από το Breakfast@Star.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε αμήχανες πολλές στιγμές καθώς όπως υποστήριξε το τηλεπαιχνίδι είχε πολλές ομοιότητες με εκείνο του Τάσου Τρύφωνος πριν από λίγα χρόνια.

«Εγώ να σου πω ότι βλέποντάς το, πάντως, άβολα ένιωσα, θεώρησα ότι ήτανε μια άβολη εικόνα. Ήτανε σα να ‘χει κάποιες ατάκες που ήταν ξένο σώμα πάνω της. Δηλαδή ήτανε ρε παιδί μου, να τις πω για να κάνω την αυστηρή», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Δηλαδή εμένα αυτό δε μου άρεσε, ήταν αμήχανο όσον αφορά την εικόνα που είδα από τη Μαρία Μπακοδήμου και όσον αφορά το σόου, όπως ήτανε κομμένες οι σκηνές, υπήρχαν πολλές στιγμές αμηχανίας και σε συνδυασμό με τη Μαρία Μπακοδήμου και τους παίκτες και σε συνδυασμό με τους παίκτες μεταξύ τους. Νιώθω ότι είναι σα να της είπανε «φόρεσε ένα κουστούμι», το οποίο τη στένευε πάρα πολύ. Αυτό ένιωσα», σχολίασε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.

«Αλήθεια να πω, εγώ πραγματικά το γύρισα πίσω και το είδα όλο το επεισόδιο. Εμένα οι ατάκες μ’ αρέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή σε φάση που γέλασα κιόλας. Ένιωσα ότι δεν με πείθει για κακιά, καταλάβατε; Για το ρόλο αυτό. Πρώτο επεισόδιο, μην τρελαθούμε», επισήμανε η Ελένη Χατζίδου.

«Δεν λέω ότι με ενόχλησαν οι ατάκες. Εννοώ ότι δεν ήτανε πάνω στη Μαρία Μπακοδήμου, ήτανε ξένο σώμα. Ήτανε σα να ‘ναι οι ατάκες «πες τες Μαρία» ή «θα τις πω» για να πείσω ότι είμαι αυστηρή. Αυτό. Είναι και ατάκες, οι οποίες τις έχει πει ο Τάσος Τρύφωνος, έτσι; Δηλαδή είναι ατάκες συγκεκριμένες, είναι ίδιες» απάντησε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Όταν βλέπεις ένα νέο προϊόν, θες να δεις μια ανανέωση, θες να δεις κάτι καινούργιο και όχι τις ίδιες ατάκες με τον Τάσο Τρύφωνος».