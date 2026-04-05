Ολυμπιακός - Μύκονος: Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες του - Πέταξε το πινακάκι του

Ο Ολυμπιακός δεν πατούσε γερά στα πόδια του στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Μύκονο στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ως αποτέλεσμα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ καθιστώντας ξεκάθαρο πως δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, πετώντας το πινακάκι μέσα στον εκνευρισμό του, ενώ τα... έψαλλε στους παίκτες του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr