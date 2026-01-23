Μενού

Ολυμπιακός: Να ανάψει μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του Γουόκαπ

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τη νίκη του επί της Αναντολού Έφες, στεκόμενος στον Τόμας Γουόκαπ.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Τόμας Γουόκαπ και Κώστας Σλούκας | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη που τον ζόρισε από εκεί που δεν το περίμενε. Και δεν το περίμενε γιατί ο ίδιος ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι χρειαζόταν στο ξεκίνημα, ώστε το παιχνίδι να έρθει στα μέτρα του.

Ο Ντόρσεϊ είχε πάρει το όπλο του στην αρχή, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν είχε αντίπαλο μέχρι το 10' (12 πόντους στο δεκάλεπτο ο σταρ του Ολυμπιακού), η άμυνα λειτουργούσε υποδειγματικά και κάπως έτσι η διαφορά εκτοξεύτηκε. Όλα αυτά μέχρι το ημίχρονο όμως, διότι μετά το 31-48 είδαμε ένα άλλο παιχνίδι.

