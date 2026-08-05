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Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά το 0-0

Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού εις βάρος της Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο Φάληρο (4/8).

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Ολυμπιακός | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, το βράδυ της Τρίτης (4/8) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

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