Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά το 0-0

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, το βράδυ της Τρίτης (4/8) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
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