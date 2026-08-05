Οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, η οικονομική ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν και η έγκαιρη θωράκιση των καμένων εκτάσεων από τον κίνδυνο πλημμυρών, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με το meteo.gr να αποτυπώνει σε πρώτη φάση 132.900 στρέμματα γης τα οποία επηρέασε η πύρινη λαίλαπα των τελευταίων 5 ημερών και τις εκτιμήσεις να μιλούν για τουλάχιστον 100 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές (με έμφαση στο Πόρτο Γερμενό), οι αρμόδιες υπηρεσίες εκκινούν σήμερα τις αυτοψίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές/ κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να καθορίσουν το εύρος της καταστροφής, συνεπώς και του πακέτου στήριξης.

Η κυβέρνηση έχει δώσει ήδη την κατεύθυνση για διαδικασίες express στην καταγραφή των ζημιών, ώστε η κρατική αρωγή να δοθεί χωρίς καθυστέρηση στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ με εξίσου μεγάλη ταχύτητα έχει δοθεί εντολή να προχωρήσει και η αποκατάσταση των ζημιών.

Αυτό είναι και το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή σύσκεψη, διαβεβαιώνοντας όσους μετρούν πληγές ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Το «στοίχημα» δεν είναι μόνο το πλέγμα των μέτρων αλλά και ο χρόνος εφαρμογής τους.

Προς μεγαλύτερη πρώτη ενίσχυση

Το εύρος των αποζημιώσεων θα κριθεί από το εύρος των ζημιών και την κατάταξη των ακινήτων από τα τεχνικά κλιμάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως η κυβέρνηση περνάει από «κόσκινο» τα δημοσιονομικά περιθώρια, εξετάζοντας τη δυνατότητα αύξησης του πρώτου βοηθήματος για την αποκατάσταση οικοσκευών.

Το υφιστάμενο πλαίσιο κρατικής αρωγής προβλέπει βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα για τις κύριες κατοικίες που κρίνονται προσωρινά ή οριστικά ακατάλληλες, καθώς και αποζημίωση για την οικοσκευή, ενώ για τις επιχειρήσεις καλύπτονται ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και άλλα στοιχεία της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Δύο μέτρα στήριξης της τοπικής αγοράς

Στη διυπουργική σύσκεψη αναμένεται να εξεταστούν και μέτρα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές. Κατά τα πρότυπα των παρεμβάσεων που ενεργοποιήθηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια επί τάπητος τίθεται το «Porto Germeno Pass» ως οικονομικό κίνητρο για την τόνωση της επισκεψιμότητας και την επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα, συζητείται ένα ειδικό σχήμα Business Support για την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων που θα καταγράψουν σημαντική πτώση του τζίρου τους, ακόμη και αν οι εγκαταστάσεις τους δεν υπέστησαν άμεσες καταστροφές, ώστε να μη χάσουν το σύνολο των εσόδων της καλοκαιρινής περιόδου.

«Ασπίδα» προστασίας σε αγρότες – κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο και σε αγρότες και κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τα πύρινα μέτωπα, υπό το σκεπτικό ότι το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα δεν εξαντλείται στις καμένες εγκαταστάσεις, αλλά επεκτείνεται στην απώλεια παραγωγής, την καταστροφή εξοπλισμού και για ορισμένους στην αδυναμία άμεσης επανεκκίνησης.

Διοίκηση του ΕΛΓΑ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ήδη εξετάσει διεξοδικά το θέμα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει το ζωικό κεφάλαιο, όχι όμως το φυτικό που αφήνει εκτός του βασικού μηχανισμού ένα μέρος των απωλειών.

«Επιχείρηση» αντιπλημμυρικά

Ως επείγον αντιμετωπίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο και το ζήτημα των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων για την αντιμετώπιση πλημμυρών και κατολισθήσεων. Εξ ού και κατά πληροφορίες προκρίνεται το μοντέλο παρεμβάσεων στον Φενεό Κορινθίας, υπό τη φιλοσοφία ότι ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη των εργασιών.

Στη διυπουργική σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι Υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Άκης Σκέρτσος, Σταύρος Παπασταύρου και Μαργαρίτης Σχοινάς, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Κώστας Κατσαφάδος, η Διοίκηση του ΕΛΓΑ και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες για τα δάση και το περιβάλλον.

Κυβερνητική αντεπίθεση για την πρόληψη

Η κυβέρνηση πάντως μπορεί να στρέφει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της αποκατάστασης των πληγών της φωτιάς, αλλά η αντιπολίτευση βάλλει κατά ριπάς εναντίον της για τη διαχείριση των πυρκαγιών πριν την εκδήλωσή τους. Με μπαράζ περιοδειών στις πυρόπληκτες περιοχές βάζει στο «κάδρο» την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα αποτελέσματα του προγράμματος Antinero.

Το Μέγαρο Μαξίμου περνάει στην αντεπίθεση παρουσιάζοντας δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι παρεμβάσεις καθαρισμού και οι αντιπυρικές ζώνες την προηγούμενη περίοδο περιόρισαν σε πολλές περιπτώσεις την ένταση και την ταχύτητα της φωτιάς, αποτρέποντας μεγαλύτερες απώλειες.