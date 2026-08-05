Εκτός ελέγχου πύραυλος της SpaceX συνετρίβη στη Σελήνη - Τρομάζει η ισχύς της πρόσκρουσης

Eκτός ελέγχου πύραυλος της SpaceX συγκρούστηκε με τη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο των 4.000 κιλών χτύπησε με την ισχύ τριών τόνων TNT, απελευθερώνοντας ένα νέφος σκόνης και αφήνοντας πίσω του έναν νέο κρατήρα στην επιφάνεια.

Το κομμάτι του πυραύλου είναι μέρος ενός διαστημοπλοίου Falcon 9, που εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, μεταφέροντας ένα σεληνιακό όχημα προσεδάφισης στην επιφάνεια της Σελήνης.

Συνήθως, τα κομμάτια αυτά της SpaceX πέφτουν πίσω στην ατμόσφαιρα της Γης και στη συνέχεια καίγονται ή καταλήγουν στον ωκεανό. Αλλά η αποστολή σεληνιακού οχήματος προσεδάφισης χρειαζόταν περισσότερη ώθηση από τις αποστολές πιο κοντά στη Γη κα.

Η SpaceX δεν είχε σκοπό ο πύραυλος να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Αλλά νωρίτερα φέτος, οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι κατευθυνόταν προς την επιφάνεια της σελήνης και επειδή είχε απορρίψει όλα τα καύσιμα του, δεν μπόρεσε να αλλάξει πορεία.

«Αυτό που συνέβη είναι ουσιαστικά ένα μείγμα ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών δυνάμεων που το έχουν βάλει σε μια πορεία προς τη Σελήνη» δήλωσε η Τζουλιάνα Σάιμαν, διευθύντρια επιστημονικών προγραμμάτων της NASA και του Dragon της SpaceX.

Οι αξιωματούχοι της NASA ξεκαθάρισαν πως οι συντριβή δεν προκάλεσε κίνδυνο για τη Γη.

Η συντριβή προκάλεσε ενθουσιασμό μεταξύ των επιστημόνων, οι οποίοι ελπίζουν να τη μελετήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι επιπτώσεις αλλάζουν τη Σελήνη αλλά και να κατανοήσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των αστροναυτών.

Η σεληνιακή επιφάνεια χτυπιέται τακτικά από φυσικά αντικείμενα από το διάστημα, αλλά αυτές οι συγκρούσεις είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν και επομένως πιο δύσκολο να παρατηρηθούν με μεγάλη λεπτομέρεια.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι το περιστατικό υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη ποσότητα συντριμμιών που αιωρούνται τώρα στο διάστημα από τις εκτοξεύσεις πυραύλων - και τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, εάν για παράδειγμα συγκρουστούν με σημαντικούς δορυφόρους.