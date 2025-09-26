Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Όλο το παρασκήνιο για το πώς ο Γάλλος έγινε παίκτης των πρωταθλητών

Η υπόθεση Φρανκ Ντιλικινά πέρασε από 40 κύματα μέχρι τελικά ο Γάλλος να πιάσει Λιμάνι, καθώς από «κλεισμένος» την Δευτέρα (22/9), την Πέμπτη (25/9) έγινε «τελειωμένος» και την Παρασκευή (26/9) είχαμε την απόλυτη ανατροπή, φτάνοντας στην οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά, προκειμένου να βγάλουμε μια άκρη και να λύσουμε το κουβάρι της υπόθεσης, που υποθετικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και μέρες.
