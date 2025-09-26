Μενού

Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Όλο το παρασκήνιο για το πώς ο Γάλλος έγινε παίκτης των πρωταθλητών

Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, μετά από ένα σίριαλ που κράτησε αρκετές ημέρες.

Φρανκ Ντιλικινά
Ο Γάλλος γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά | Shutterstock
Η υπόθεση Φρανκ Ντιλικινά πέρασε από 40 κύματα μέχρι τελικά ο Γάλλος να πιάσει Λιμάνι, καθώς από «κλεισμένος» την Δευτέρα (22/9), την Πέμπτη (25/9) έγινε «τελειωμένος» και την Παρασκευή (26/9) είχαμε την απόλυτη ανατροπή, φτάνοντας στην οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά, προκειμένου να βγάλουμε μια άκρη και να λύσουμε το κουβάρι της υπόθεσης, που υποθετικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και μέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

