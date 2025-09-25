Ολυμπιακός: Ο Αϊζέια Τόμας είδε τις δηλώσεις του Μπαρτζώκα για γκαρντ κι έστειλε ότι είναι «εδώ»

Ο Αϊζέια Τόμας, εδώ και χρόνια δεν αποτελεί μέρος του ΝΒΑ, ωστόσο, τα πεπραγμένα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.
Παρά τα 36 του χρόνια, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να ψάχνει την επόμενη επαγγελματική του στέγη και γιατί όχι, να περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Ο βραχύσωμος πλέι-μέικερ, που πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη χώρα μας, δείχνει ότι παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και μάλιστα δεν τους πέρασαν απαρατήτες οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν γκαρντ και μάλιστα άμεσα.
