Ολυμπιακός: Ο Αϊζέια Τόμας είδε τις δηλώσεις του Μπαρτζώκα για γκαρντ κι έστειλε ότι είναι «εδώ»

Ο Αϊζέια Τόμας, «απάντησε» με έναν δικό του τρόπο στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα που ψάχνει για γκαρντ στον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi
Ο Αϊζέια Τόμας, εδώ και χρόνια δεν αποτελεί μέρος του ΝΒΑ, ωστόσο, τα πεπραγμένα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Παρά τα 36 του χρόνια, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να ψάχνει την επόμενη επαγγελματική του στέγη και γιατί όχι, να περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο βραχύσωμος πλέι-μέικερ, που πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη χώρα μας, δείχνει ότι παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και μάλιστα δεν τους πέρασαν απαρατήτες οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν γκαρντ και μάλιστα άμεσα.

