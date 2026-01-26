Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ στα ερυθρόλευκα

Ο Αντρέ Λουίζ μπορεί πλέον να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τις εξελίξεις να επιβεβαιώνουν την έντονη κινητικότητα των Πειραιωτών στο μεταγραφικό παζάρι και το ρεπορτάζ που αναφέραμε το πρωί ότι η υπόθεση μπήκε στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει επέλθει πλήρης συμφωνία ανάμεσα στον σύλλογο και τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος αφήνει τη Ρίο Άβε για να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες, με την άφιξή του στην Ελλάδα να σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής.

