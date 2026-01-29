Ολυμπιακός: Ο Κωστούλας «εισέβαλε» στο ερυθρόλευκο πάρτι στα αποδυτήρια

Ο αλύγιστος Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ πέτυχε μία σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία, καθώς με τη μεγάλη νίκη του επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ (1-2) εξασφάλισε την πρόκρισή του στα play offs του Champions League, τερματίζοντας στη 18η θέση της League Phase.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στα αποδυτήρια των νταμπλούχων Ελλάδας στήθηκε... πάρτι και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού το γλέντησαν με την καρδιά τους.

Το ευχάριστο κλίμα έγινε ακόμα πιο εορταστικό όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ένας παλιός γνώριμος. Ο λόγος για τον Μπάμπη Κωστούλα ο οποίος ταξίδεψε στην ολλανδική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της πρώην ομάδας του.

Ο νυν ποδοσφαιριστής της Μπράιτον ταξίδεψε από την Αγγλία, στο Άμστερνταμ και δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πρόκριση των Πειραιωτών, πανηγυρίζοντας με την ψυχή του τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και συγχαίροντας τους παίκτες για την τεράστια εμφάνιση και το αποτέλεσμα.