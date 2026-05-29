Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας εξετάζει τη λύση Κόλσον

Το θέμα του Άλεκ Πίτερς και του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό που ολοκληρώνεται αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των «ερυθρολεύκων», καθώς σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει.

Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου για τους Πειραιώτες.

