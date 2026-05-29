Πανελλήνιες Εξετάσεις και viral μαθητές πάνε χέρι - χέρι κάθε χρόνο, όλοι το ξέρουν αυτό.

Κάθε εξεταστική περίοδο, βρίσκεται και ένας υποψήφιος ο οποίος αποτινάσσει το άγχος και ξεδιπλώνεται μπροστά στην κάμερα για να μιλήσει για τις επιδόσεις του στο εκάστοτε μάθημα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ένας μαθητής που μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency απέδειξε πως είναι πράγματι 17-18 χρόνων, με άλλες έγνοιες.

Σημειώνεται πως φέτος ζητήθηκε από τους μαθητές να αναλύσουν το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι,

«Καθόλου άγχος, τώρα θα δούμε. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. [...] Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά» είπε.

Ερωτηθείς για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε πως, για εκείνον, οι ηλικιωμένοι δεν χαρακτηρίζονται από μοναξιά: «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».